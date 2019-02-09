وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 62 متربعا على جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق الأهداف ليفربول الذى ينتظر مباراة قوية اليوم ضد بورنموث على ملعب الانفيلد.
ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.
وقفز مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما توقف رصيد أرسنال عند 47 نقطة بعد الخسارة أمام السيتي.
جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق الأهداف مع منافسه ليفربول فى سباق شرس بينهما على التتويج بلقب الدورى الإنجليزى قبل انطلاق الجولة 26.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل بدء الجولة الــ 26 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.