تعرف على جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل بدء الجولة الــ 26

وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 62 متربعا على جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق الأهداف ليفربول الذى ينتظر مباراة قوية اليوم ضد بورنموث على ملعب الانفيلد.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.

وقفز مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما توقف رصيد أرسنال عند 47 نقطة بعد الخسارة أمام السيتي.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق الأهداف مع منافسه ليفربول فى سباق شرس بينهما على التتويج بلقب الدورى الإنجليزى قبل انطلاق الجولة 26.