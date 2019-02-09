الحكومة الليبية تدفع بـ 100 شاحنة محملة بالسلع التموينية لجنوب البلاد

دفع صندوق موازنة الأسعار بالحكومة الليبية الموقتة، بقافلة تضم 100 شاحنة محملة بالسلع التموينية إلى جنوب البلاد، وذلك دعما للأهالى هناك. وقال مدير عام الصندوق جمال اعويد لبوابة الوسط الليبية، الجمعة "قمنا بتجهيز قافلة من 100 شاحنة تحمل دقيقا للمخابز والارز وزيت الطهى والصلصة والسكر. وأضاف اعويد أن هذه القافلة هى الدفعة الأولى دعما لاهالى الجنوب الليبى، وكان عميد بلدية سبها، حامد الخيالى صرح الأربعاء الماضى بأن المشكلة الأساسية فى المدينة الآن هى السلع التموينية والغذائية وأسعارها المرتفعة.

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