شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: لن نحضر مؤتمر وارسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (رام الله)

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الجمعة إن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا الأسبوع القادم. جاءت تصريحات عريقات بعد إعلان مسؤول أمريكي توجيه دعوة للفلسطينيين لحضور المؤتمر.

وقال عريقات في تغريدة له على تويتر «فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول إنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي، موقفنا مازال واضحاً: لن نحضر هذا المؤتمر، ونؤكد على أننا لم نفوض أحداً للحديث باسم فلسطين».