اليوم.. السيسي يتوجه إلى إثيوبيا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي

القاهرة - أ ش أ:

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تاريخية، ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام ٢٠٠٢ خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء...