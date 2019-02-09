محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بالهرم اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بالهرم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي. ترجع وقائع القضية إلى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، حيث قام المتهمون مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجهوا إلى المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، قاصدين تنفيذ غرض إرهابي.

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