مسؤول بولندي: لا يمكن معالجة أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط دون إيران

لفت نائب وزير الخارجية البولندي باروج سيتشوكي إلى أنه "دون ​ايران​ لن يكون من الممكن معالجة أسباب عدم الاستقرار فى ​الشرق الاوسط​"، مشيراً إلى أنه "ستتم مناقشة وجهات نظر ​إيران​ أو مايماثلها حول الأزمات وطريق المضي قدمًا في ​الشرق الأوسط​ خلال اجتماع 13 و ​14 شباط​".

وأشار سيتشوكي الى "أهداف الاجتماع المذكور"، موضحاً إن "الهدف هو دراسة مصادر وعوامل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تم التخطيط بطريقة للبدء في عملية تكون ايران جزءا من النتائج ، لأنه بدونها، لا يمكن معالجة مصادر عدم الاستقرار هذه"، مضيفاً: "عدم توجيه الدعوة لايران الى مؤتمر وارشو يتمثل بطبيعة العلاقات بين ​طهران​ و​واشنطن​".