السفارة الأميركية في بغداد تهاجم نظام طهران وتصقه بـ"الفاسد"

هاجمت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ النظام ال​إيران​ي، واتهمته بـ"الفساد"، مؤكدة أنه لم يحقق لشعبه سوى الوعود الزائفة، مشيرةً إلى أنه "في عام 1979 وعد ​آية الله الخميني​ الشعب الإيراني بمستقبل مزدهر، وبعد 40 عاما، لم يحقق نظام إيران الفاسد شيئا سوى الوعود الزائفة".

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