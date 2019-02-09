البرلمان اليوناني يصدّق على عضوية مقدونيا في الناتو

صدّق برلمان اليونان على بروتوكول يسمح لجمهورية مقدونيا الشمالية، بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عقب الاتفاق بين البلدين على تغيير اسم البلد الأخير.
وفي حزيران الماضي، وقعت سكوبيه وأثينا اتفاقا لتغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما وضع حدا لنزاع استمر عقودا، وأثار احتجاجات على جانبي الحدود.
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