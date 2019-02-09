برلماني ايراني: أميركا ستذهب بأحلامها الى الجحيم

ندّد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ال​ايران​ي محمد رضا بورابراهيمي بـ"المؤامرات الاميركية الرامية الى إسقاط النظام الاسلامي في ايران"، مشيراً "إنها ستذهب بمخططاتها الى الجحيم".

ولفت إلى أن "النظام الاسلامي يتسم بالشموخ والكرامة على الصعيد العالمي وإن ​اميركا​ عاجزة عن فعل أي شيء تجاهه"، مشيراً إلى أن "الشعب والنظام الاسلامي في ايران يعتمدان مدرسة أهل البيت عليهم السلام التي لاتمارس ظلم أحد ولاترضخ للظالمين".

وأشار الى ان "الاميركيين اثبتوا أنهم لايمكن الوثوق بهم كما حصل في انسحابهم من ​الاتفاق النووي​، وإننا نتم الحجة على الاوروبيين في هذا المجال وأن ايران لن تسمح لهم بالتطاول قيد أنملة".