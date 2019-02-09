أبرز التصريحات في 24 ساعة: القيادة السعودية "خط أحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وجود أي علاقات لسلطات بلاده مع "حزب الله" اللبناني، مشددا على أن فنزويلا قادرة على الدفاع عن نفسها بقواتها، وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن القيادة السعودية "خط أحمر"، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن القمة الأفريقية الـ 32 تمثل فرصة لتعزيز القضايا التي تهتم بها مصر.

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