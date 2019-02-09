زعيم المعارضة الفنزويلي لا يستبعد تدخلا عسكريًا أمريكيًا في بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، إنه لا يستبعد تدخلًا عسكريًا أميركيًا في بلاده، إذا اقتضت الضرورة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حالية، بعد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا، ومطالبة الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي.

واعترف ترامب، بجوايدو رئيسًا مؤقتًا، ووصف رئاسة مادورو بأنها "غير شرعية"، على الرغم من أن مادورو قد اُعيد انتخابه في مايو 2018، وأدى اليمين الدستورية قبل أسابيع فقط.

ويدعي جوايدو أن انتخابات 2018 تم تزويرها، وبذلك يصبح من حقه –بصفته رئيس الجمعية الوطنية- إعلان نفسه رئيس للبلاد، بحسب الدستور.