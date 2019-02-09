تعثر رخص البناء يشعل الغضب في مجلس طنجة.. ومحتجون: “نطالب بالحق في السكن” – فيديو

عاشت جماعة طنجة في الدورة الأخيرة لمجلسها، أمس الخميس، على صفيح ساخن، بسبب إنزال لسكان أحد أحياء المدينة، احتجاجا على حرمانهم من رخص بناء بقعهم السكنية، التي اشتروها، قبل سنوات.

وفي تصريحات لـ”اليوم 24″، قال المحتجون إنهم حجزوا بقعهم قبل أزيد من ست سنوات، إلا أن مشروع تهيئة المدينة، وضع الحي ضمن تجزئة خاصة بالبيوت، التي تتجاوز 500 متر، فيما لا يتجاوز حجم بقعهم 60 أو 70 مترا، ما حرمهم من حقهم في بينائها.

وفي شهادة مؤثرة، قالت مسنة طانجوية إن بقعتها، التي لا تتجاوز مساحتها 70 متر مربع، لم تستطع بناءها بسبب التوجه الجديد لمجلس المدينة.

من جانبه، أقر محمد بوزيدان، رئيس مقاطعة مغوغة، بحق السكان في تخفيض حجم الترخيص في تصميم التهيئة، موضحا أن المقاطعة تضامنت معهم في إطار تعرضاتها على مشروع تهيئة المدينة، راميا بكرة المسؤولية إلى لجنة المركزية، التي ستبت في هذه التعرضات.