شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان توافق على انضمام مقدونيا لـ«الأطلسي» والان نبدء بالتفاصيل

أصبحت اليونان، أمس الجمعة، أول دولة تقر عضوية مقدونيا في حلف شمال الأطلسي بعدما حل البلدان الشهر الماضي نزاعا على اسم مقدونيا استمر عشرات السنوات.

ووقع أعضاء الحلف اتفاقا مع مقدونيا الأسبوع الجاري بعد أيام من إقرار برلمان اليونان اتفاقا بين أثينا وسكوبي غير اسم مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية.

وأمام معارضة داخلية قوية من اليونانيين الذين انتابهم القلق من أن البلد المجاور المنتمي لمنطقة البلقان يستأثر بالتراث اليوناني، سعت حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليساري اليكسيس تسيبراس إلى تغيير الاسم عبر البرلمان في 25 يناير.