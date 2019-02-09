شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان توافق على انضمام مقدونيا لـ«الأطلسي» والان نبدء بالتفاصيل
ووقع أعضاء الحلف اتفاقا مع مقدونيا الأسبوع الجاري بعد أيام من إقرار برلمان اليونان اتفاقا بين أثينا وسكوبي غير اسم مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية.
وأمام معارضة داخلية قوية من اليونانيين الذين انتابهم القلق من أن البلد المجاور المنتمي لمنطقة البلقان يستأثر بالتراث اليوناني، سعت حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليساري اليكسيس تسيبراس إلى تغيير الاسم عبر البرلمان في 25 يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان توافق على انضمام مقدونيا لـ«الأطلسي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.