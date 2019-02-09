القمة الأفريقية الـ32.. بوصلة الوحدة والأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول مستدامة للتهجير القسري في أفريقيا".. هكذا اختار الاتحاد الأفريقي أن يكون شعار قمته الـ32، المقرر عقدها الأحد والإثنين المقبلين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومن المقرر أن يشارك نحو 40 من القادة الأفارقة ورؤساء منظمات دولية، في القمة المرتقبة.

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