عريقات يرفض دعوة مستشار ترامب لحضور مؤتمر وارسو

قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين اليوم الجمعة إن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا الأسبوع القادم. جاءت تصريحات عريقات بعد إعلان مسؤول أمريكي توجيه دعوة للفلسطينيين لحضور المؤتمر.
وقال عريقات على تويتر "فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول أنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي... موقفنا مازال واضحا: لن نحضر هذا المؤتمر ونؤكد على أننا لم نفوض أحدا للحديث باسم فلسطين".
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