مصراوي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، لاستغاثة سيدة طالبت بعلاج نجلتها.

وأفاد برنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، باستجابة الرئيس للسيدة شرين محب حكيم والدة جانو أسامة المصابة بورم داخل الحبل الشوكي، وتوجيهه بعلاجها.

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يستجيب لاستغاثة والدة فتاة مريضة بورم بالحبل الشوكي ويوجه بعلاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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