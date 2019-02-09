غوايدو يدعو أنصار المعارضة للتظاهر يوم 12 شباط الحالي

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو أنصاره للتظاهر يوم 12 شباط الحالي، مشيراً إلى انه " يوم 12 شباط الحالي ستنزل فنزويلا إلى الشوارع في كافة أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء اغتصاب السلطة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".
ولفت إلى انه "غدا ويوم الأحد سنبقى في الشوارع"، داعيا السكان في كل البلديات لتنظيم صفوفهم من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أنه "لن تكون هناك ديمقراطية من دون مؤسسات واحترام الملكية الشخصية وحقوق الإنسان وعلينا الإصرار على الحكومة الانتقالية التي ستسمح لنا بالعودة إلى المؤسسات".
وأشار إلى أنه "عندما نتحدث عن إنهاء اغتصاب السلطة والحكومة الانتقالية وانتخابات حرة، نعرف ما معنى كل مرحلة وما هو دورنا"، لافتاً إلى أن "أكثر من 60 دولة تؤيد "العملية الانتقالية" في فنزويلا".
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