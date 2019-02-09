الدفاع الجزائرية: توقيف 25 باحثا عن الذهب بجنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن "الجيش الجزائري أوقف بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، جنوب الجزائر، 6 مهربين و25 منقبا عن الذهب"، موضحةً ان "القوات الجزائرية ضبطت 4 مركبات رباعية الدفع و14 ألف لتر من الوقود و10 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب بالإضافة إلى معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية".
ولفتت إلى أن "مفرزة مشتركة للجيش بتلمسان أوقفت بالناحية العسكرية الثانية 4 تجار مخدرات وصادرت 66 كغ من المخدرات وبندقية صيد و3 سيارات، فيما ضبط حرس السواحل قرابة 33 كغ من المادة المخدرة ذاتها بوهران بالناحية العسكرية الثانية".
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