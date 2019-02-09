الخارجية: شكري يشارك في اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا (أ ش أ)

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، شارك اليوم الجمعة، في فعّاليات اليوم الثاني للدورة العادية الرابعة والثلاثون للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس بابا، ويعقبها اجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 الجاري، وذلك بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المستشار أحمد حافظ، إن وزير الخارجية شارك على مدار اليوم في عدة جلسات لمناقشة عدد من التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي حتى يتسنى رفعها لاجتماعات قمة الاتحاد ليتم اعتمادها من القادة الأفارقة، ومن أبرزها تقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الفريق رفيع المستوى بشأن الدول المرشحة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، والتي نجحت مصر في الفوز باستضافتها، وتقارير عدد من اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي واللجان المتخصصة، كما تم انتخاب خمسة أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأشار إلى أن اعتماد تلك التقارير يأتي في إطار حرص الدول الأفريقية على النهوض بالقارة وتحقيق التنمية الشاملة والسلم والأمن من خلال العمل الأفريقي المشترك.