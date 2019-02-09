"100 رصاصة بعد الصلاة".. مشاهد من قصة ثأر تجددت في "القوصية" بعد 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - (الخليج 365):

في عام 2014، وقعت مشاجرة بسبب أولوية ري الأرض الزراعية، بين عائلتين في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، اُستخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش.

المشاجرة التي تحولت إلى معركة مسلحة، سقط فيها أحد أفراد العائلتين قتيلًا، وأصيب آخر، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفرض النظام، وتعيد الأمور بين الطرفين إلى طبيعتها، بمساعدة العقلاء من الطرفين.

لكن وطوال 5 سنوات كاملة، لم يهدأ بال الثلاثة "ح. ح." و"ح. ع." و"ش. ا." من عائلة القتيل، أرادوا الثأر ممن اتهموهم بقتل ابن عمومتهم، بيتوا النية ووضعوا الخطة، وحددوا التوقيت.

ولم تسلم بيوت الله من الدم الحرام.

اليوم أثناء صلاة الجمعة، وقف الثلاثة من عائلة القتيل بحسب الشهود، أمام مسجد "وائل حجاج" في مدينة القوصية بمنطقة غيط الشعير، لفتوا أنظار الجميع. رجال ينتظرون أمام المسجد بينما صلاة الجمعة تقام داخله.

انتهى الخطيب من الصلاة، خرج المصلون واحدًا تلو الآخر، وفجأة تحولت الساحة أمام المسجد إلى أرض معركة، الثلاثة أمطروا شخصًا بعينه بالرصاص، وقع قتيلًا غارقًا في دمائه، وقتلوا آخرًا وأصابوا ثالث عن طريق الخطأ.

"ضربوا على الأقل 100 عيار".. قال شهود عيان لقوات الشرطة، التي هرعت إلى موقع الحادث، في محاولة لوصف ما قالوا إنها مذبحة مسجد "وائل حجاج"، مضيفين أن المسلحين الثلاثة، أطلقوا نيرانًا كثيفة على أحد أفراد العائلة الثانية "م. م. ر." وأردوه قتيلًا، وأصابوا عن طريق الخطأ "ع. م." الذي لقي حتفه متأثرًا بإصابته، و"ن. م."، الذي نقل إلى مستشفى المركز للعلاج.

أما بخصوص المسلحين، فأكد شهود العيان أنهم لاذوا بالفرار.

بعدها فرضت قوات أمن أسيوط، طوقًا أمنيًا حول موقع الجريمة، وبدأت مجموعات قتالية في مداهمة عدة مناطق في مركز القوصية، في محاولة للقبض على المتهمين، في تجدد خصومة ثأرية قديمة تعود إلى 5 سنوات مضت.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن أسيوط، إن الواقعة بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين في دائرة المركز، قبل 5 سنوات، راح ضحيتها شقيق الجاني، فقام المتهم اليوم ومعه اثنين آخرين، بانتظار المجني عليه، عقب الخروج من صلاة الجمعة، وعندما شاهدهم فر هاربًا مرة أخرى إلى داخل المسجد، قبل أن يطلقوا عليه النيران ليردوه قتيلًا، ليقتلوا عن طريق الخطأ شخص آخر، ويصيبوا ثالثًا عن طريق الخطأ أيضًا.

وأوضح المصدر، أن عائلة المتهمين احتفلوا عقب الحادث، وأطلقت الأعيرة النارية ابتهاجًا بالثأر.

وتلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بمصرع شخصين، وإصابة ثالث في إطلاق أعيرة نارية عقب صلاة الجمعة على خلفية تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في مركز ومدينة القوصية.