رجل يعتدي على امرأة في مكة” وفيديو “الاعتداء” يثير الجدل في السعودية ـ فيديو

أثار مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، موجة غضب واسعة بين السعوديين، وعبر كثيرون عن صدمتهم من “اعتداء” رجل على امراة أمام العموم بالشكل الذي أظهره التسجيل المصور، واستغربوا عدم تدخل مصور الفيديو لإنقاذ السيدة، وقالوا إن كان عليه على الأقل إبلاغ السلطات بدل المشاهدة والتصوير وذهب البعض إلى المطالبة بمحاسبته.

بينما طالب البعض بمحاسبة المصور لأنه “تدخل في شأن أسري خاص”.

وبدأت القصة بنشر مقطع مصور لرجل يجبر امرأة على مرافقته بالقوة دشن على إثره مغردون وسم #رجل_يعتدي_على_إمراة_بمكة.

وقال كثير من المغردين إن التسجيل المصور لا يكفي لإدانة الرجل بالاعتداء على السيدة وإنه لا داعي للهجوم عليه دون معرفة أسباب ما فعله. وقال البعض إن السيدة التي في التسجيل قد تكون ابنته أو أخته أو زوجته أو عاملة في منزله وقد تكون فعلت ما يستوجب “تأديبها”.

بعيدا عن الغضب الذي أحدثه الفيديو وتبريره، انزعج عدد من المغردين من نشر الفيديو خوفا من استغلال الناشطات النسويات له ضمن حملتهن لإسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية ،والبعض اتهم النسويات بافتعال هذا المقطع والجدل الذي أثير حوله.

السلطات في مكة تفاعلت مع الحادثة بعد انتشار المقطع المصور والوسم وألقت القبض على الرجل الذي ظهر في الفيديو للتحقيق.

جانب آخر للقصة تناوله بعض المغردين خاصة بعد تحرك السلطات للتحقيق في الحادثة، وهو قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على المساعدة في الحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء.