شقيقة ملك تايلاند ورئيس المجلس العسكري ضمن المرشحين لرئاسة الوزراء

بانكوك ـ وكالات: انضمت شقيقة ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن ورئيس المجلس العسكري للسباق الانتخابي على منصب رئيس الوزراء حيث جاءت ماها كمرشحة عن حزب شعبوي في خطوة غير مسبوقة من أحد أفراد العائلة المالكة في حين جاء رئيس المجلس العسكري السابق عن حزب فالانج براتشارت الموالي للمجلس.

وأعلنت الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك، ترشحها عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا الذي كان رمزا محوريا في الاضطرابات السياسية واحتجاجات الشوارع التي عصفت بالبلاد لأعوام.

ولم يتضح حتى الآن إن كان ترشح أبولراتانا، التي لعبت دور البطولة في مسلسلات تلفزيونية تايلاندية وعاشت في ولاية كاليفورنيا الأميركية لأعوام، حظي بموافقة من الملك فاجيرالونكورن.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في عام 1972 عندما تزوجت الأميركي بيتر جنسن الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها عام 1998.

وطلب حزب الإصلاح الشعبي الصغير المؤيد للجيش من مفوضية الانتخابات التحقق من أن ترشح الأميرة لا ينتهك القوانين التي تمنع الأحزاب من اللجوء لأفراد من العائلة المالكة في حملاتهم.

من جانبه قبل رئيس الوزراء التايلاندي ورئيس المجلس العسكري الحالي، برايوت تشان أوتشا، ترشيح حزب فالانج براتشارت الموالي للمجلس العسكري.

وقال برايوت في بيان: “نظرت بتمعن في سياسات الحزب واعتقد أنه يستطيع تعزيز البرامج التي بدأها (النظام العسكري) .. لذلك أقبل ترشيح حزب فالانج براتشارا لمنصب رئيس الوزراء.”

وأضاف: “أؤكد على أنه ليس لدي أي نية لإطالة أمد سلطتي في المنصب. أريد فقط العمل من أجل مصلحة البلاد والشعب”.

ونفذ الجنرال (64 عاما) انقلابا في مايو 2014 بعد أشهر من مظاهرات ضخمة ضد إدارة رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناوترا، وأصبح رئيسا لوزراء البلاد في أغسطس من نفس العام.

وأجل المجلس العسكري الحاكم، الذي كان يخطط في البداية للبقاء في السلطة لمدة عام واحد فقط، الانتخابات خمس مرات على الأقل.