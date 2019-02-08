بروكسل ـ العمانية:

التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل مع معالي هيلجا شميد الأمينة العامة لجهاز العمل الخارجي وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي.

وناقش الجانبان مجموعة من المجالات الحيوية للتعاون بما يسهم في دعم سياسة التنوع الاقتصادي والرؤية المستقبلية للسلطنة 2040.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء عدد من التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.. واتفقا على مواصلة المشاورات المنتظمة وتنسيق المواقف دعما لسبل الحوار والتفاهم وبما يسهم في حل القضايا بالطرق السلمية ويعزز من قواعد الأمن والسلم والاستقرار.

حضر اللقاء من الجانب العُماني سعادة السفير نجيم بن سليمان العبري سفير السلطنة لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي والسفيرعبد العزيز بن موسى الخروصي من دائرة مكتب الأمين العام ومن الجانب البلجيكي عدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

واجتمع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية مع معالي برونو فاندر بلويم أمين عام وزارة الخارجية بمملكة بلجيكا.

تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي والمجالات ذات الاهتمام المشترك

وخاصة ما يتعلق منها بقطاعات النقل والموانئ والاتصالات والسياحة والاستثمار

الصناعي والاقتصاد الأزرق إضافة إلى التطرق إلى عدد من برامج التدريب والتعليم

الرامية إلى تنمية الموارد والمهارات البشرية.

من جانب آخر اتفق الجانبان على عقد المشاورات السياسية القادمة خلال العام الجاري في مسقط.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة و(الأوروبي) يناقشان التعاون لدعم (عمان 2040) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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