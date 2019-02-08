أميركا تدعو مادورو لمغادرة فنزويلا .. والمساعدات على حدود الاكوادور

في السياسة 9 فبراير,2019 نسخة للطباعة

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت الإدارة الأميركية عن رغبتها في أن يغادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فنزويلا فيما وصلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية الأميركية المتجهة إلى فنزويلا إلى مدينة كوكوتا الحدودية مع كولومبيا.

وقال إليوت أبرامز المبعوث الأميركي الخاص لفنزويلا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأميركية واشنطن إن مادورو يجب أن يسلم السلطة ويغادر فنزويلا.

وأوضح أبرامز: “أعتقد أنه من الأفضل بالنسبة إلى الانتقال الديمقراطي في فنزويلا أن يكون مادورو خارج البلاد وهناك مجموعة من الدول مستعدة لاستقباله”.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد قبل أسبوعين وأعلن تحديه لمادورو. ووصف جوايدو انتخاب مادورو العام الماضي بأنه لم يكن ديمقراطيا.

وأعلنت الولايات المتحدة وعدد كبير من دول أميركا اللاتينية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي وقوفها إلى جانب جوايدو.

وتفاقم الوضع في فنزويلا، حيث يرفض مادورو إجراء انتخابات رئاسية جديدة بينما استبعد جوايدو الحوار مع الحكومة الفنزويلية.

ويحاول جوايدو بسبب النقص المأساوي للمواد الغذائية في فنزويلا أن يدبر دخول الاحتياجات الإنسانية إلى البلاد.

وفي هذا الصدد وصلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية الأميركية المتجهة إلى فنزويلا امس الاول إلى مدينة كوكوتا الحدودية مع كولومبيا.

وأظهرت صور محطة تليفزيون” كاراكول” الكولومبية الشاحنات فى طريقها إلى جسر حدودي، لا يزال مغلقا بسبب ناقلة لوري، وحاويتين يبدو أن السلطات الفنزويلية وضعتهم هناك.

وتحمل شاحنات المساعدات 100 طن من المواد الغذائية والأدوية، وفقا لتلفزيون “كاراكول”.

وقال التليفزيون إن ممثلين أميركيين سوف يناقشون مع زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو كيفية عبور المساعدات الحدود، على الرغم من معارضة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

في غضون ذلك التقى زعماء من أوروبا وأميركا اللاتينية يوم الخميس سعيا لحل سلمي وسياسي لأزمة فنزويلا المتفاقمة، في حين لمح أميرال أميركي إلى أن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لا يتمتع بولاء الكثيرين داخل جيشه.

وعقدت مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا اجتماعها الافتتاحي في مونتفيديو عاصمة أورجواي حيث دعت إلى تبني نهج ينأى عن التدخل من ذلك الذي تسير عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في أميركا اللاتينية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن المجموعة، التي دشنت أواخر الشهر الماضي، تضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي وسياسي، مضيفة أن القرار يجب أن ينبع في نهاية المطاف من شعب فنزويلا.

وقالت موجيريني في مونتفيديو وهي تقف بجانب رئيس أوروجواي تاباري فاسكويز “هذه ليست النتيجة المرغوبة فحسب بل هي النتيجة الوحيدة إذا اردنا تجنب المزيد من المعاناة وعملية فوضوية.”

وأردف قائلا “أكبر معضلة تواجه فنزويلا هي بين السلام والحرب وهذا هو السبب في أننا نصر على دعوتنا الأطراف المعنية للهدوء والمجتمع الدولي للتعامل بحذر”.

وقال اجتماع المجموعة في مونتيفيديو إنه يريد عملية في غضون 90 يوما يحدد فيها الفنزويليون مستقبلهم من خلال انتخابات حرة. وقال بعض المنتقدين إن هذا الموقف قد يبعد مادورو عن دائرة الخطر.