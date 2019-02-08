أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس فرض عقوبات جديدة على فنزويلا بهدف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حالية، بعد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا، ومطالبة الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي.

واعترف ترامب، بجوايدو رئيسًا مؤقتًا، ووصف رئاسة مادورو بأنها “غير شرعية”، على الرغم من أن مادورو قد اُعيد انتخابه في مايو 2018، وأدى اليمين الدستورية قبل أسابيع فقط.

ويدعي جوايدو أن انتخابات 2018 تم تزويرها، وبذلك يصبح من حقه –بصفته رئيس الجمعية الوطنية- إعلان نفسه رئيس للبلاد، بحسب الدستور.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على فنزويلا للضغط على مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.