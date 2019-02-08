تنزانيا تقرر الافراج عن 1900 سجين إثيوبي لديها

أعلنت السفارة الإثيوبية في دار السلام، في بيان، أن السلطات التنزانية قرّرت إطلاق سراح نحو 1900 سجين إثيوبي لديها.

وأكدت السفارة أن "القرار اتُّخذ بعد محادثات حول مصير ​السجناء​ أجراها مسؤولون في السفارة الإثيوبية مع كبار المسؤولين في ​الحكومة​ التنزانية، بينهم وزير الخارجية اوغوستين ماهيغا".

ولم توضح السفارة ماهية الجرائم التي ارتكبها السجناء، علما أن ​تنزانيا​ تعتقل مئات ​المهاجرين​ الإثيوبيين كل عام لدى عبورهم البلاد في طريقهم إلى ​جنوب إفريقيا​.