مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في اصطدام قطارين بكتالونيا

أعلنت ​السلطات الإسبانية​ عن "مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء اصطدام قطارين ببعضهما في إقليم ​كتالونيا​ شرقي البلاد"، موضحةً أن "حادثة اصطدام القطارين وقعت الجمعة على الخط الحديدي الرابط بين مدينتيْ سان فايسينت دي كاستيليت ومانريسا'" بمقاطعة ​برشلونة​ التابعة لمنطقة كتالونيا".

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