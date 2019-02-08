"أنصار الله" تسقط طائرة على الحدود السعودية

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، في بيان، عن إسقاط ​طائرة​ استطلاع تابعة لقوات ​التحالف العربي​ ي قرية الصوح التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة قبالة ​نجران​ جنوب غربي ​السعودية​. وكانت "أنصار الله" أعلنت، يوم أمس الخميس، إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في وادي جارة بقطاع جيزان.

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