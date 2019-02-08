لفت عضو لجنة ​القوات​ المسلحة ب​مجلس النواب الأميركي​ مايك غالاغر إلى أن "هناك مخاوف أميركية من تداعيات الانسحاب من ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "المخاوف تكمن في أن يولد الانسحاب فراغا كما حصل في ​العراق​ وما تبعه من دخول تنظيم "داعش" الارهابي".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: هناك مخاوف أميركية من تداعيات الانسحاب من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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