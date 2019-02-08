مفاوض حكومي يمني لـ"العين الإخبارية": جولة مشاورات ملف الأسرى في الأردن مستمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مفاوض يمني في لجنة الأسرى والمعتقلين، الجمعة، إن الاجتماعات التي تحتضنها الأردن مستمرة ولم يتم رفعها، وأن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة مع وفد مليشيا الحوثي تسير بشكل جيد.

وذكر ماجد فضائل، وهو عضو الوفد ووكيل وزارة حقوق الإنسان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الاجتماعات ستتواصل خلال الأيام القادمة في عمّان، بشكل غير مباشر.



وكشف المفاوض اليمني، أن هناك تقدما جيدا وفي الاتجاه الصحيح بالمشاورات، حيث تم رفع نسبة أسماء القوائم من الطرفين ويجري تدقيقها.



وأشار إلى أنه تم التوافق على عملية تبادل الجثامين وبخطة مزمنة وعملية على الأرض، وأيضا تحقيق اختراق فيما يخص قوائم بعض الأسرى.



وكانت الحكومة اليمنية تأمل في تبادل شامل لملف الأسرى والمعتقلين، لكن وفد مليشيا الحوثي أصر على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل.



وتطالب المليشيا الحوثية بتبادل 400 أسير من كل طرف كمرحلة أولى بجانب الجثامين، قبل الدخول في المراحل التالية، وفقا لمصادر "العين الإخبارية".

وتأتي هذه المشاورات بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة رسميا، الإثنين، استئناف اجتماعات الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان حول ملف تبادل الأسرى، وذلك بعد تعثرها لفترة بسبب تعنت مليشيا الحوثي في تطبيق بنود اتفاق السويد.



