"بريكست".. حزب سياسي جديد في المملكة المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية، الجمعة، ولادة حزب جديد يحمل اسم "بريكست" سيشارك في الانتخابات المقبلة.



ويحظى الحزب بدعم النائب الأوروبي نايجل فاراج، المعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كما كان أبرز الناشطين خلال الاستفتاء حول بريكست عام 2016.

وإعلان اللجنة الانتخابية عن تأسيس هذا الحزب، يعني أنه سيتمكن من المشاركة في الانتخابات بالمملكة المتحدة، خصوصا انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار المقبل، في حال تم إرجاء موعد بريكست إلى ما بعد 29 مارس/آذار المقبل.

وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة "ذي ديلي تلجراف": إن "الحزب تأسس بكامل دعمي مع نية المشاركة بالانتخابات الأوروبية في 23 من مايو/آذار، في حال لم يتم تطبيق بريكست حتى ذلك التاريخ"، موضحا أنه في حال مشاركة المملكة المتحدة في هذه الانتخابات فسيقدم ترشيحه.

وأوضح فاراج أيضا أن الحزب الجديد تلقى "مئات الانتسابات" إضافة إلى "وعود تمويل مهمة".

وقال متحدث باسم اللجنة الانتخابية لوكالة فرانس برس، إن الحزب الجديد "سُجل في الخامس من فبراير/شباط"، بقيادة كاثرين بلايكلوك المسؤولة السابقة في حزب "يوكيب" المناهض للهجرة ولأوروبا.

وأوضحت أنها تتوقع خروج "آلاف" الأعضاء من حزب المحافظين للانضمام إلى الحزب الجديد.

ومنذ الرفض الكبير للنواب البريطانيين لاتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي الذي قدمته في يناير/كانون الثاني الماضي، تحاول رئيسة الحكومة تيريزا ماي إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي رغم إعلان الأخير رفضه مرارا.

وفي حال فشلت ماي في مهمتها فهذا يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. لكن سيناريو إرجاء تنفيذ بريكست بات أكثر تداولا حاليا مما كان عليه في السابق.