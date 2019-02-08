الان تتابع فلسطين ترفض دعوة أمريكا لحضور مؤتمر وارسو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، رفض السلطة الفلسطينية الدعوة الأمريكية لحضور مؤتمر وارسو. وتستضيف الولايات المتحدة وبولندا “الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط” في مدينة وارسو البولندية، في الفترة من 13- 14 فبراير، لكن عدة أطراف وفي مقدمتها روسيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أعلنت عدم مشاركتها.

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