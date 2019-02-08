شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري يؤكد لقائد اليونيفيل تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "واس" (بيروت)أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري لقائد قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول أن لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية.
وقال الحريري خلال لقائه كول في بيروت اليوم : إن جيش بلاده يتعاون مع قوات اليونيفيل, وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار 1701 من الجانب اللبناني، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات اليومية التي تقوم بها إسرائيل للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.
واعتبر الحريري أن التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ أكثر من 12 عامًا، وعلى المجتمع الدولي أن يلجم هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701 .
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