روسيا تؤكد استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة، شريطة أن يعتمد الحوار على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

وقال لافروف – خلال مراسم الاحتفال بيوم الدبلوماسية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية – “بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام، ليس لدينا أي نقص في الاستعداد للتعاون في أية مسائل، ولكن ليس انطلاقا من تحذيراتهم، نحن مستعدون للتعاون على أساس الحوار المتساوي والاحترام المتبادل”.

وأضاف: “مبادراتنا في هذا الأمر ليست سرية، هى معلنة للجميع، على أي حال نحن دائما منفتحون على الذين يظهرون استعدادهم لبذل الجهود معنا؛ للبحث عن طرق لحل المشاكل العالمية على أسس المساواة والاحترام المتبادل”.

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