قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرنيشين، اليوم الجمعة، إنه من الضروري أن توقف إسرائيل هجماتها على سوريا، موضحًا أنها تزيد الوضع سوءًا.

وقال فيرنيشين، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، “إن مثل تلك الهجمات التعسفية على دولة ذات سيادة يجب أن تتوقف”، مُشيرًا إلى أن الجيش الروسي لديه خط فاصل للنزاع مع إسرائيل تم العمل عليه منذ أكثر من عام، كما أنهم يعملون على تطويره.

كما حذر من أن أي هجمات أخرى من شأنها أن تجعل الأمر أكثر سوءًا، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز مسألة مكافحة الإرهابيين في سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: إسرائيل يجب أن توقف هجماتها على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.