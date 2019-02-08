شكرا لقرائتكم اليمن.. 27 تصريحاً لسفن تحمل مواد نفطية وغذائية وأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 27 تصريحاً لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية. وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما. وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن ميناء الصليف اليمني لا يزال خاليا من السفن منذ 3 أسابيع. كما أصدر التحالف 29 تصريحا جويا، و6 تصاريح برية، و127 تصريحاً لحماية القوافل. ووصل إجمالي التصاريح 189 تصريحا، خلال 4 أيام، وفق التحالف.

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