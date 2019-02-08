الاناضول: الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود السورية

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "الجيش التركي أرسل تعزيزات جديدة من القوات الخاصة والمدرعات إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا"، موضحةً أن "مدرعات وقوات خاصة وصلت إلى ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية، قادمة من ولايات تركية مختلفة".
ولفت إلى أن "التعزيزات المكونة من ناقلات جند وقوات خاصة، وقد توجهت إلى معبر "أونجو بينار" الحدودي مع سوريا"، موضحةً أن "التعزيزات سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود".
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