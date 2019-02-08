أعلن السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي أن "إيران تعتبر آلية المحاسبة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي أول خطوة صحيحة نحو الحوار والاستقرار|.
وخلال لقاء مع قناة "روسيا 24"، لفت سنائي إلى أن "الآلية المالية التي قدمها الزملاء الأوروبيين هي في حد ذاتها خطوة جدية، تتمثل في إمكانية الاتحاد الأوروبي أو عدة دول في الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشكل مستقل لصالح الحوار ولصالح الاستقرار في العالم. وترى إيران أن ذلك كخطوة أولى، لا أستطيع إخفاء حقيقة أن إيران تتوقع المزيد من الاتحاد الأوروبي أكثر مما يقوم به".
وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأسبوع الماضي آلية خاصة للدفع مسماة "إنتكس"، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى العالمية، في عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران بموسكو: المقترح الأوروبي حول الآلية المالية لتجنب العقوبات خطوة صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.