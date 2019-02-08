سفير إيران بموسكو: المقترح الأوروبي حول الآلية المالية لتجنب العقوبات خطوة صحيحة

أعلن السفير ال​إيران​ي لدى ​روسيا​ ​مهدي سنائي​ أن "إيران تعتبر آلية المحاسبة التي اقترحها ​الاتحاد الأوروبي​ أول خطوة صحيحة نحو الحوار والاستقرار|.

وخلال لقاء مع قناة "روسيا 24"، لفت سنائي إلى أن "الآلية المالية التي قدمها الزملاء الأوروبيين هي في حد ذاتها خطوة جدية، تتمثل في إمكانية الاتحاد الأوروبي أو عدة دول في الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشكل مستقل لصالح الحوار ولصالح الاستقرار في ​العالم​. وترى إيران أن ذلك كخطوة أولى، لا أستطيع إخفاء حقيقة أن إيران تتوقع المزيد من الاتحاد الأوروبي أكثر مما يقوم به".

وأطلقت ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ الأسبوع الماضي آلية خاصة للدفع مسماة "إنتكس"، بهدف إنقاذ ​الاتفاق النووي​ الذي وقعته إيران والقوى العالمية، في عام 2015.