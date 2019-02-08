مالك "واشنطن بوست" اتهم صديق ترامب بمحاولة ابتزازه لتغطية قضية خاشقجي

اتهم مالك صحيفة "​واشنطن بوست​" ناشرا صديقا للرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بمحاولة ابتزازه بسبب تغطية صحيفته لقضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، موضحاً أن ""ناشونال إنكوايرر" هددت بنشر صور ورسائل شخصية إذا لم توقف "واشنطن بوست" تحقيقاتها". ولفت إلى ان "صديق ترامب ومالك ناشونال إنكوايرر يخضع للتحقيق لقيامه بأعمال نيابة عن ​السعودية​"، مشيراً إلى ان ": ديفيد بيكر صديق ترمب اصطحب ضيفا على صلة بالعائلة المالكة السعودية للبيت الأبيض".

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