مادورو: وضع عوائق أمام شحنات النفط الفنزويلي سيؤدي إلى كارثة

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن "وضع عوائق أمام شحنات ​النفط​ الفنزويلي سيؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية كارثية"، مؤكداً أن "النفط الفنزويلي ستكون له سوق دائما، وستكون هناك إمكانيات"، مشيرا إلى أنه "من غير العقلاني بالنسبة ل​فنزويلا​ أن توقف إنتاج النفط".

وشدد على أن "تطوير ​الصناعة​ النفطية الوطنية سيستمر على الرغم من العدوان"، مشيرا إلى أن "لدى فنزويلا أكثر من خطة بديلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية"، مؤكدا أن "فنزويلا تعتزم زيادة إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا هذا العام".