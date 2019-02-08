عريقات: لن نحضر مؤتمر وارسو ولم نفوض أحداً للحديث نيابة عنا

أكد أمين سر ​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ "أننا لن نحضر مؤتمر وارسو ولم نفوض أحداً للحديث نيابة عنا". وكانت ​الإدارة الأميركية​ قد وجهت دعوة للسلطة الفلسطينية للمشاركة في مؤتمر وارسو الذي من المقرر أن ينعقد في ​بولندا​ في 13 و 15 شباط الحالي.

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