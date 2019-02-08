مسؤول أميركي: نبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا للضغط على مادورو

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في ​البيت الأبيض​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يبحث فرض عقوبات جديدة على ​فنزويلا​ للضغط على الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​".

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