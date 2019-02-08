التحالف: إصدار 27 تصريحا لسفن تحمل مواد أساسية وغذائية إلى الموانئ اليمنية

أعلن ​التحالف العربي​ عن "إصدار 27 تصريحاً لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية و​مواد غذائية​ إلى الموانئ اليمنية"، مشيراً إلى أن "​الحوثيين​ مستمرون في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما".

ولفت إلى "إصدار 29 تصريحا جويا و 6 تصاريح برية و 127 تصريحاً لحماية القوافل"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار 189 تصريحا للموانئ اليمنية خلال 4 أيام"، مضيفاً: "ميناء الصليف اليمني لا يزال خالياً من ​السفن​ منذ 3 أسابيع".