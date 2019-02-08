التحالف: إصدار 27 تصريحا لسفن تحمل مواد أساسية وغذائية إلى الموانئ اليمنية

أعلن التحالف العربي عن "إصدار 27 تصريحاً لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية إلى الموانئ اليمنية"، مشيراً إلى أن "الحوثيين مستمرون في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما".
ولفت إلى "إصدار 29 تصريحا جويا و 6 تصاريح برية و 127 تصريحاً لحماية القوافل"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار 189 تصريحا للموانئ اليمنية خلال 4 أيام"، مضيفاً: "ميناء الصليف اليمني لا يزال خالياً من السفن منذ 3 أسابيع".
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