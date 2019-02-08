لفت نائب رئيس شرطة دبي السابق ​ضاحي خلفان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرئيس الاميركي السابق ​باراك أوباما​ جاء الى السلطة في ​اميركا​ وكانت استراتيجيته لدعم مرشدين في ​العالم الإسلامي​ مقل مرشد ​الثورة الايرانية​ ومرشد تنظيم الإخوان وكلا المرشدين متعوذ العالم الإسلامي من ممارساتهما ضد المسلمين".

كانت هذه تفاصيل خبر خلفان: أوباما جاء الى السلطة في اميركا لدعم مرشدين في العالم الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.