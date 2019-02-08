حكومة إسبانيا نددت برفض الانفصاليين في كاتالونيا اقتراحها للحلول

اتهمت ​الحكومة الاسبانية​، الانفصاليين في كاتالونيا بـ"رفض العرض الأخير للحكومة الاشتراكية لاجراء مباحثات"، مؤكّدة أن "المفاوضات الرامية لتهدئة أزمة الانفصال تعثرت".

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