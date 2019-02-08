رئيس القضاء الإيراني: أميركا وأذنابها فشلوا في تحقيق مآربهم في سوريا

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله، ​صادق آملي لاريجاني​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ واذنابها والاسئرين في فلكها فشلوا في تحقيق مآربهم الشريرة في ​سوريا​ وهم اليوم يفرون منها".

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