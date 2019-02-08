فرنجية أعلن أنه سيتقدم باقتراح يحفظ حق التلامذة بالتعليم: عسانا نستيقظ قبل احتراق الوطن

لفت النائب ​طوني فرنجية​ تعليقًا على وفاة مواطن أضرم النار في نفسه، إلى أنّ "عسانا نستيقظ قبل احتراق الوطن برمته".

وأعلن في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني سأتقدّم باقتراح قانون يحفظ حقّ التلامذة بالتعليم ويمنع ​المدارس الخاصة​ من حرمان التلامذة من تقديم فحوصاتهم أو ممارسة الضغط على الأهالي عبر أبنائهم".