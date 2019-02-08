لفت النائب طوني فرنجية تعليقًا على وفاة مواطن أضرم النار في نفسه، إلى أنّ "عسانا نستيقظ قبل احتراق الوطن برمته".
وأعلن في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني سأتقدّم باقتراح قانون يحفظ حقّ التلامذة بالتعليم ويمنع المدارس الخاصة من حرمان التلامذة من تقديم فحوصاتهم أو ممارسة الضغط على الأهالي عبر أبنائهم".
كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية أعلن أنه سيتقدم باقتراح يحفظ حق التلامذة بالتعليم: عسانا نستيقظ قبل احتراق الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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