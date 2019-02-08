إصابة عامل سوري جراء سقوطه من مصعد في بناء قيد الانشاء في السفيري

أصيب عامل سوري بكسور ورضوض، نتيجة سقوطه من فتحة مصعد في بناية قيد الإنشاء ببلدة السفري البقاعية على علو خمسة أمتار. وتولت فرق إنقاذ ​الدفاع المدني​ إنتشاله ونقله إلى ​مستشفى دار الأمل​ الجامعي للمعالجة.

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