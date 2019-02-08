سكاف عن بري: لاجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد المنوطة بمشاريع سيدر

زارت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وتباحثا معا في قضايا وطنية انمائية ومعيشية بعد تشكيل ​الحكومة​ .

وقد ابلغ بري سكاف انه بعد نيل الحكومة الثقة يعتزم اجراء جلسات نيابية لمساءلة ومحاسبة الحكومة بمعدل جلسة كل ثلاثة اشهر وذلك لمراقبة الوضع الاداري والخدماتي وآلية تنفيذ مشاريع سيدر.

وتوقف بري عند ضرورة اجراء الاصلاحات و​محاربة الفساد​ المنوطة بمشاريع سيدر بحيث ستكون العيون الدولية والفرنسية تحديدا مفتوحة على ​لبنان​ لتبيان مدى التزامه بهذه الاصلاحات.

بدورها شددت سكاف على ما يخص ​البقاع​ وزحلة من مشاريع ولاسيما تلوث الليطاني والمناطق الصناعية والزراعية التي هي شريان حياة البقاعيين. وتوافق بري وسكاف على ثوابت ان ​التلوث​ يقع حصرا على مسؤولية الملوثين.

ولمست سكاف ان رئيس مجلس النواب يعتريه الغضب من واقع معيشي مأساوي يلف كل لبنان واحدى ظواهره احراق أب لنفسه في احدى ​المدارس​ لتعذر تأمين الاقساط المدرسية.

وقال بري اننا امام هذا الواقع لا يجوز لنا البقاء على ترفنا السياسي والتلكؤ عن واجباتنا في تأمين ادنى مقومات العيش.