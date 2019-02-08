عربيد: البيان الوزاري تضمن الكثير من الخطوات والإجراءات لتحسين الإقتصاد

أكد رئيس المجلس ​الإقتصاد​ي الإجتماعي ​شارل عربيد​، خلال حديث تلفزيوني، أن "​البيان الوزاري​ تضمن الكثير من الخطوات والإجراءات لتحسين الإقتصاد"، مشيراً إلى "أننا نعول على عمل وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​ ووزير الإتصالات ​محمد شقير​".

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